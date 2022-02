Paganin: "Le assenze di Koulibaly, Anguissa e Osimhen? Ecco qual è quella più difficile per il Napoli"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore dell’Inter Massimo Paganin, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Le assenze di Koulibaly, Anguissa e Osimhen? La fase difensiva è quella sulla quale un allenatore può lavorare meglio, anche in caso di assenze importanti, provando a chiudere ogni spazio. La parte più difficile è l’attacco, perchè viene a mancare un giocatore che ti dà profondità e allunga la difesa avversaria creando spazi nella zona di rifinitura per i vari Zielinski, Insigne o chi per loro. Quando ti manca uno come Osimhen, la squadra deve trovare soluzioni alternative e altre linee di gioco: la squadra si è dovuta adeguare in modo complicato”