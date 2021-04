Paganin: "Bravo Gattuso, nonostante le difficoltà, questo è un Napoli da Champions. Ricordo quando Taglialatela mi parò quel rigore..."

Napoli Calcio - Massimo Paganin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"In Italia dobbiamo far crescere i giovani e dargli l'opportunità di giocare. Serve fargli fare un percorso per valorizzarli, per poi rivenderli. Inter? Sarà una sfida importante, due squadre che ci arrivano bene. Il Napoli, dal punto di vista difensivo e offensivo, ha a disposizione tutti i calciatori e può dire la sua per la corsa Champions. Bravo Gattuso a dribblare le difficoltà. Semifinale di Coppa Italia? Taglialatela mi parò il rigore, Boghossian fece gol e il San Paolo sembrava venisse giù: i tifosi mancano tantissimo".