Padovano: "Posso assicurarvi una cosa su Conte contro la Juve"

Michele Padovano, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. Ecco le sue parole riportate dal comunicato stampa dell'emittente radiofonica:



“Scomparsa Schillaci? Una giornata molto triste, siamo stati avversari in C, in B e in A e l’ho sempre stimato, ne ho un ottimo ricordo. Juventus-Napoli? entrambe hanno rivoluzionato il club, sono le squadre che hanno fatto il miglior mercato: il Napoli – ha detto il doppio ex di Juventus e Napoli a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- ha speso tantissimo e ha preso il miglior allenatore su piazza. Ora devono arrivare i risultati. Coppia Lukaku-Kvara? Una delle coppie d’attacco più forti del campionato: il belga non è ancora in perfetta forma ed ha già fatto due gol e due assist, immaginiamo cosa farà quando entrerà in pieno ritmo partita. Cambio modulo? Non credo che Conte abbandonerà mai la difesa a tre, al massimo potrebbe aumentare un centrocampista. Juve stanca dall’impegno in Champions? In questo momento della stagione si va in forma giocando. La partita di sabato sarà indicativa per il modo di giocare, e mi incuriosisce: Motta è un allenatore flessibile, dà gioco alle sue squadre: ieri col Psv ha vinto in modo netto, sfruttando gli spazi che difficilmente il Napoli gli offrirà, però è in crescita. E contro il Napoli chissà che non ci sia qualche altra sorpresa in stile Mckennie, inserito contro i pronostici ieri sera in formazione in Champions”.