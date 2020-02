Padovan: "Ospina al posto di Meret? Scelta incomprensibile. Sono dell'idea di Piqué, il Barça dovrà sudarsela”

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista:

“Giusto far giocare Ospina? No, Gattuso sta sbagliando. Meret è nettamente superiore ad Ospina già oggi e lo diverrà ancor più in prospettiva. Il Napoli vuole prolungargli il contratto, è un portiere di grande talento, ma se non ha la possibilità di giocarsi un posto da titolare, difficilmente rimane: scelta incomprensibile. Napoli-Barcellona? Credo che il Napoli stasera giochi una signora partita e che il Barcellona deve sudarla: sono del parere di Piqué. La rosa del Napoli è inferiore a quella del Barcellona, ma non di rango secondario e poi il collettivo del Napoli lo è di più di quanto lo sia quello del Barcellona".