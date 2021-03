Padovan: "Koulibaly espulso? Gattuso ha avuto paura e ha fatto un danno"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giancarlo Padovan: "La Juve ha abdicato dalla corsa scudetto anche se non lo ammette. Il Milan ha tenuto formalmente aperto il campionato, ma non credo riesca a recuperare questi 4 punti all'Inter. Tutti gli altri concorrono per gli altri due posti: e la Juve può anche non arrivare nelle prime quattro. Sarà fondamentale Juventus-Napoli: la Juve deve stare molto attenta perché ha avversarie agguerrite. Eriksen e Perisic aumentano la qualità della squadra, Conte ha trovato risorse dalle difficoltà: così l'Inter è decollata. Napoli? Le critiche avevano fondamento: quella col Benevento è stata una buona partita e non mi sembra ci sia molto da dire. La frattura tra Gattuso e la presidenza credo si sia trasferita anche con il pubblico. Alla fine di quest'anno, comunque vada, questo rapporto tra Gattuso ed il Napoli finirà. Koulibaly? Andava sostituito prima, ma Gattuso aveva paura di questa partita. Ma, un allenatore che non ammette di avere paura non è persona sincera e Gattuso temeva questa partita. Non cambiando, il danno lo ha fatto".