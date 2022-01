Padovan: "Il Napoli ha iniziato la caccia all’Inter? Secondo me non è mai stata interrotta! La Juventus non compete per lo scudetto"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha iniziato la caccia all’Inter? Secondo me non è mai stata interrotta, gli azzurri sono tornati sotto sul Milan e tutto è possibile anche con l’Inter: ci sono degli scontri diretti da giocare e potrebbero essere a favore del Napoli, nonostante sia difficile. Io ci credo, vediamo come andrà a finire.

L’Inter si è salvata all’ultimo in Supercoppa e con l’Empoli in Coppa Italia, e così pure con il Venezia nonostante ci fosse un fallo prima del gol di Dzeko: per me i nerazzurri sono un po’ in difficoltà, e se ha tanti impegni ravvicinati è lecito pensare che possa andare in crisi e perdere qualche punto e poi favorire il Napoli che ritroverà Koulibaly e Anguissa.

La Juventus? Non compete per lo scudetto ma lotta per il quarto posto dell’Atalanta: non ce la farà, non è semplice scalzarla da quella posizione e non vedo come possa esserle portato via un posto in Champions League”