Padovan: "Fossi De Laurentis soddisferei ogni richiesta di Conte ma pretendendo lo scudetto"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan: "Credo che la scelta di Conte per il turnover di giovedì sia giusta. Ha una rosa che può permetterglielo ed un doppio incontro impegantivo molto ravvicinato. Non credo che il mister possa sbagliare scelte in questi casi. Bisogna concentrarsi certamente di più sul cammino in campionato, mi dispiacerebbe uscire da una coppa abbordabile. Farà comunque un turnover per vincere. Conte lancerà, anche grazie a questo, un messaggio come nel pre-Verona per il futuro. Vuole rinforzare la rosa in vista di una possibile competizione europea. Danilo al Napoli è un'operazione molto difficile. La rosa del Napoli è attualmente completa ed adatta. Prendere un rinforzo alla Danilo sarebbe una mossa giusta. Fossi De Laurentiis soddisferei ogni richiesta di Conte ma pretendendo lo scudetto. Il presidente ha già dato tantissimo. Se contro la Lazio in coppa si scenderà in campo con la coppia Rafa Marin e Juan Jesus ci saranno molte difficoltà rispetto al solito. I meccanismi difensivi si consolidano anche grazie ai singoli, non si può pretendere il massimo da una coppia inedita, Il Milan ne è la prova vivente"