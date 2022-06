Padovan: "C'è contrasto sulle parole di De Laurentiis sullo Scudetto, il vil denaro deve circolare anche a Napoli"

Notizie Napoli calcio. Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal".

Padovan ha parlato delle ultime tematiche in casa Napoli, a partire dalla questione rinnovo Mertens. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it

"Se queste sono le pretese l'addio è scontato. Magari potrebbe essere una fase iniziale nella quale si iniza a parlare di soldi, ma credo che De Laurentiis non pensa a cifre di 3 o 4 milioni, ma neanche 2. Se non ci sarà flessibilità allora dopo Insigne andrà via anche Mertens. Il tentativo di mediare credo che ci sarà, ma la distanza è ampia. Inoltre leggo un contrasto tra le parole di De Laurentiis per lottare sullo Scudetto e le cessioni di vari leader. Si legge anche di possibili addii di Politano o Koulibaly, con il Napoli che sembra un vero e proprio cantiere aperto con tante uscite e poche entrate. Per costruire una stagione vincente bisogna prima partire dalle certezze ed il vil denaro deve circolare anche a Napoli perchè i calciatori sono professionisti".