Padovan a CN24: "Samp squadra temibile ma il Napoli vincerà ancora stasera. Gli azzurri si giocheranno il titolo con le milanesi"

Napoli calcio - Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "La Samp è una buona squadra, ha messo in difficoltà l'Inter e teoricamente potrebbe farlo anche con il Napoli. Onestamente però non credo possa accadere, penso che gli azzurri riusciranno a vincere anche stasera a Genova ma dovranno fare molta attenzione alla squadra di D'Aversa che ha qualità e tante soluzione per poterti far male. Il Napoli gioca un buon calcio, per me può giocarsela per il titolo con le due milanesi"