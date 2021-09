Padovan a CN24: "Napoli-Juve? Per me i bianconeri perderanno al Maradona"

Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Napoli e Juve sono accomunate dal problema dei sudamericani che rientreranno domani sera. In questa situazione quella che sta messa peggio è la squadra di Allegri che ha peraltro qualche infortunato. In caso di di sconfitta a Napoli, come secondo me accadrà, la Juve andrebbe a -8 dal primo posto ed a mio giudizio si complicherebbe la sua lotta scudetto. Non siamo più nel 2015 quando la Juve recuperò un sacco di punti, oggi ci sono più club competitivi e con esperienza. Se la Juve si attarda e va a-8 si attarda alla corsa scudetto. Per il napoli non è una gara decisiva"