Padovan a CN24: "La Champions non risolve i problemi. Il ritiro è una scelta sorprendente: vittoria morale di De Laurentiis"

“Non credo che le parole di Ancelotti porteranno altri danni, i calciatori ascolteranno il tecnico perchè conviene. Andranno in ritiro malvolentieri, ma ci andranno. Non so cosa accadrà con l'Udinese, ma col Genk ci sarà risultato e passaggio del turno. Ancelotti è arrabbiato, ma anche i tifosi e De Laurentiis. Non credo che due vittorie risolverebbero tutto: la Champions non può risolvere i problemi in quanto non so se si vincerà. Ora si fa un ritiro che l'altra volta aveva visto il rifiuto. A giugno ci sarà rivoluzione, ma ora serve fare quadrato per raggiungere il risultato minimo che è il passaggio del turno in Champions. Il campionato è ancora lungo. Ritiro? Il ritiro è una scelta sorprendente: vittoria morale di De Laurentiis che era stato sputtanato dai propri calciatori. Modulo? Si passerà al 4-3-3 perchè Ancelotti sente che la squadra vuole giocare diversamente. Questa è una barca che può far affondare tutti, calciatori compresi. I calciatori vorrebbero allenamenti più intensi e preparazione della partita diversamente: a questo deve rispondere positivamente Ancelotti che ha molte responsabilità. Deve essere messo sullo stesso piano dei calciatori. Scudetto? Napoli fuori dai primi posti, nell'anno di cedimento della Juventus è un'occasione persa".