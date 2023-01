Padovan a CN24: "Il Napoli non può più perdere lo scudetto e in Champions arriverà tra le prime 4: gioca il calcio più bello d'Europa"

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli non ha più neanche se stessa come rivale, non può più perdere il campionato. L'esito del campo è chiaro, un Napoli così, che vince anche le partite un pochino meno brillanti, non può non arrivare alla vittoria finale del campionato. Con la Roma vince con determinazione di chi ha voglia di vincere, poteva anche accontentarsi del pareggio: ogni avversario viene messo sotto con il gioco. Il Napoli può puntare anche alla Champions, può arrivare alle prime quattro: sarà all'altezza della competizione. Gioca il calcio migliore d'Europa. Juve? Non è stato chiuso nessun occhio, punizione severa e che non ha precedenti. Secondo la Juve non esiste la prova o un risultato che ci sia una violazione delle norme sportive ed agonistiche con le plusvalenze fittizie. Avere una Juventus penalizzata o in serie B è un grande problema per il calcio italiano. Le plusvalenze sono state fatte anche da altre società, non solo da chi le ha fatte con la Juve. La sentenza parla di illecito sportivo e non è così".