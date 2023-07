Padovan a CN24: "Garcia e Meluso due scommesse, Osimhen? ADL rischia di sbagliare in ogni caso, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Il direttore Giancarlo Padovan è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Rinnovo cospiquo per Osimhen? Le conseguenze di ciò potrebbero essere importanti però è tutto molto chiaro, o si rinnova prima dell’inizio del campionato oppure il nigeriano aspetta ed il tempo gioca per lui. I 200 milioni chiesti da ADL mettono il giocatore in condizione di chiedere uno stipendio importante, raddoppiare l'ingaggio attuale sarebbe un’eccezione anomala, bisogna vedere se il giocatore accetta ma non perché lui ne chieda 15 o 20, ma se tra un anno e mezzo lui va via a zero, quelle cifre di cui si sente parlare 30, 40 milioni se le incassa lui e non ci sarà bisogno di pagare il cartellino, devono rinnovare ad un’offerta congrua, 10 milioni mi sembrano eccessivi ma sono coerenti alla valutazione del giocatore, la speranza e che Osimhen accetti un offerta di 7, 8 o 9 milioni e capisca lo sforzo del Napoli, questo è un atto d’amore che il club fa nei suoi confronti. La situazione è complicata perché ADL rischia di sbagliare in ogni caso, sia ad abbassare l’offerta che a dargli 10 milioni. Il rischio è che il giocatore dica di no.

Meluso colpo alla Giuntoli? So che era fermo da due anni, tutta questa richiesta per lui non c’era altrimenti avrebbe già trovato un club. Mi sembra una scelta anomala come quella dell’allenatore (Garcia, ndr.). Sono scommesse che a volte si vincono e a volte si perdono. ADL è convinto che ogni cosa che faccia vada bene, deve stare attento perché i professionisti e le situazioni non sono sempre uguali. Rudi Garcia non è Spalletti e non lo diventerà. Auguro a De Laurentiis e al Napoli che queste scommesse si rivelino vincenti ma non mi pare che queste manovre siano simili a quelle passate. Ha preso un allenatore che aveva quasi deciso di non stare più in Europa e ha preso un ds che non esercitava. A me pare che la volontà del presidente sia di fare lui il mercato. Si è innamorato talmente tanto di questo giocattolo che ora vuole essere protagonista, ora ama più il Napoli di quanto ami il cinema.

Gli agenti influiscono sempre di più sul mercato? È così, è un atteggiamento che non mi piace perché toglie la libertà ai club di scegliere chi vogliono e perché il ruolo del ds viene ridotto. I direttori sportivi sono figure importanti e a volte gli addetti scouting diventano loro stessi ds. Non credo che Meluso si farà mettere i piedi in testa dagli agenti, tantomeno De Laurentiis che ha sempre rivendicato un’economia operativa di cui ha fatto anche la sua bandiera. Gli agenti hanno molto potere ma una figura che sembra aver preso anche più potere è quella degli intermediari, sembra che i giocatori vadano dove vogliono loro”.