Padovan a CN24: "Conte sbaglia: il Napoli ha grandi alternative nella rosa. Kvara? Dico una cosa con dispiacere"

Giancarlo Padovan ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione CalcioNapoli24 Live in onda su CalcioNapoli24 Tv:

"David Neres avrà spazio per un po'. Avere due calciatori importanti in un ruolo chiave sianun vantaggio e non un problema per il Napoli. La prestazione di Neres è stata molto positiva, nel secondo tempo la squadra ha dimostrato autorità ed anche di maturità. Ritengo sia una squadra forte, sono lì, lo dice la classifica. Per me stasera il Napoli dovrà tifare per un pari tra Lazio e Inter. L'Atalanta può fare l'undicesima vittoria nella prossima giornata ma non la vedo favorita per lo scudetto. Giocano bene, giocano forte ed è anche fortunata come ad esempio a Cagliari dove il portiere fa delle parate clamorose. Ci sono dei segnali che dicono come l'Atalanta sia baciata da uno stato di grazia e va tenuta in considerazione come terzo incomodo.

Con Neres è un Napoli che ha un'altra qualità. L'ultimo Kvara non era quello che ci aspettiamo, lo dico con un po' di dispiacere. Il brasiliano va tenuto in considerazione. E' stato determinante sul secondo gol, ha sentito la fiducia di Conte che gli ha dato spazio caricandolo a dovere. Futuro di Kvara? Nel calcio in generale non c'è nessuno di insostituibile, non bisogna innamorarsi dei calciatori che, per loro affinità mentale e perché sono professionisti, in rari casi diventano simboli. Il Napoli ha grandi alternative di livello, De Laurentiis ha speso 150 milioni. Conte non deve fare paragoni con l'Inter, le alternative della rosa devono giocare di più".