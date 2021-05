Padova, Mandorlini: "Il Napoli non dovrebbe avere problemi contro il Verona, la qualificazione in Champions sarebbe un grande traguardo"

Ultime calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore del Padova in Serie C:

“Inizieremo i play-off il 30 maggio da seconda classificata, le avversarie sono tante e di prestigio, le variabili nella post-season sono numerose e indecifrabili. L’Avellino dovrà affrontare il Palermo, è una sfida che ha poco a che vedere con la Serie C. Da avversario di Maradona, posso dire che è stato un onore affrontarlo. Non si lamentava mai se subiva fallo, è stato e resterà nel cuore di tutti. Il Napoli è in ottima forma, non penso che avrà eccessive difficoltà nel battere il Verona, che ha fatto un bel campionato, ma è in frenata già da diverse settimane. Il raggiungimento della Champions League è un obiettivo importantissimo per gli azzurri. Le mie incomprensioni con Salerno nel 2011? Fu un episodio goliardico e ironico, ho sbagliato e pagato, ma non sono antimeridionalista, allenerei senza problemi una squadra del Sud Italia”.