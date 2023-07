Padalino: "Di Lorenzo è professionista di grande livello, c'è una cosa che lo differenzia dagli altri"

Pasquale Padalino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“L'uscita di Kim è una grave perdita per Napoli e il calcio italiano. Scalvini? Non è Kim e non ne faccio un discorso di età però il problema può essere sempre lo stesso, vale a dire come il giovane calciatore possa adattarsi ad un palcoscenico così importate come quello della squadra che ha vinto lo scudetto. Di Lorenzo? I compagni sono i testimoni migliori, ha fatto una salita verso campionati importanti e se non di grande livello, difficilmente gli puoi dare certe responsabilità".