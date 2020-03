Ottavio Bianchi: "Situazione terribile qui, arriverà il picco anche a Napoli. Presidenti litigano per ripartire? Certi personaggi non si smentiscono mai..."

Ultime notizie Napoli – Ottavio Bianchi, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La situazione è terribile qui, non si vede sbocco. E’ bruttissimo andare in un ospedale e vedere un letto che si è svuotato perché quella persona che lo occupava non ce l’ha fatta. Spero che quanto successo a Bergamo ed a Brescia serva da lezione in tutta Italia. A Napoli c’è sempre il sorriso ma ora c’è poco da sorridere perché la situazione è molto delicata, l’unica soluzione resta quella di chiudersi nella propria casa senza però farsi prendere dal panico. Arriverà sicuramente il picco anche lì ma se lo riuscite ad anticipare potete contenere i danni. Presidenti che litigano per ripartire? Certi personaggi non si smentiscono mai… Ci sono aziende che chiudono, famiglie in difficoltà. Ora ci sono i morti ma dopo ci sarà il problema di ricominciare”.