Ottavio Bianchi rivela una frase 'da padre' che diceva a Maradona

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Milan-Napoli? Ho avuto la fortuna di giocarli con i più grandi calciatori a disposizione, di quelli che vogliono lasciare sempre un impatto. Ricordo Omar Sivori avere problemi di stomaco prima di giocare, però scherzava sempre e diceva ‘quando gioco devo essere sempre Omar Sivori’. Maradona? Aveva il suo carattere, in Argentina c’erano italiani, spagnoli, russi, polacchi: li accomuna l’amore per il calcio, è un po’ come Napoli e da qui capisci perchè si trovino bene quando vengono qui.

Una cosa che dissi a Diego parlandogli da padre? Potrei scrivere un libro, gli dissi di rallentare mentre faceva certe cose, poi sono passato per quello che gli era contro, ma in realtà gli dicevo ‘ma ti rendi conto che se vai avanti così si mette male?’. Lui mi disse ‘voglio scendere dalla discesa al massimo, senza usare il freno a mano a mille all’ora’. Capii che c’era poco da fare”