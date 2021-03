Ottavio Bianchi: "Ritorno di Sarri a Napoli? Non è mai facile tornare indietro. Bisognerà capire diverse cose"

Napoli - Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli ed Inter, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Questo campionato è strano. Avrebbe potuto vincerlo chiunque, anche una squadra non titolata ma ben organizzata. Lo vediamo anche a livello internazionale come i top club d’Europa stanno avendo dei problemi. Oggi l’Inter lo scudetto può solo perderlo. E’ la principale candidata. Non ha nemmeno impegni settimanali. Difficoltà ad allenare? Fare l’allenatore non è facile in questo momento.

Oggi però ci sono degli staff completi che si occupano dei giocatori, con preparatori atletici, mentre prima era diverso, bisognava preparare gli allenamenti per i giovani, per i più vecchi, delle sessioni per quelli da recuperare. Sarri al Napoli? Si dovrebbero stabilire i piani e le ambizioni. La piazza di Napoli non è facile. Non conosco Sarri e non posso suggerirgli niente. So che ritornare è sempre difficile. Bisogna vedere il programma, i giocatori, gli staff”.