Ottaiano: "Su Garcia comincio ad avere delle perplessità. Prima di cambiare c'è una cosa fondamentale da fare, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – L’ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Febbre da 90” in onda sui Vikonos Web Radio/Tv:

“Dopo Genova comincio ad avere qualche perplessità in più, fino alla gara con la Lazio ero più sereno ma ho la sensazione che qualcosa non funzioni tra Garcia, le sue idee e la squadra.

Ho l’impressione che lui voglia imporre certi cambiamenti senza confrontarsi con la squadra. Poi la sostituzione di Kvara con Zerbin mi sa di un messaggio tra le righe, vorrei capire Garcia ed i giocatori cosa si siano detti la prima volta nello spogliatoio. Mi sembra legittimo che il tecnico voglia mettere le sue idee, ma devi convincere i giocatori, forse c’è un po’ di presunzione da parte sua: capisco le idee, che ritenga giusto apportare delle modifiche, forse l’approccio in ritiro di Garcia con la squadra non è stato dei migliori.

Prima di cambiare devi coinvolgere i giocatori nel progetto, facendo in modo che i tuoi calciatori lo accettino. Inoltre, dire “del passato non so nulla”, è gravissimo: se è così vuol dire che sei poco attento, se non è vero allora sei presuntuoso.

Domani con il Braga è importante nel contesto in cui si trova il Napoli, se non si fa risultato pieno. Di natura però sono ottimista e quindi confido nell’intelligenza di Garcia.

La scelta del francese non è stata sbagliata, parametrandola al costo, alla sua esperienza, piuttosto non mi aspettavo il suo approccio: se si pone con più umiltà rispetto a ciò che il Napoli ha fatto lo scorso anno, sono convinto che le cose miglioreranno”.