Ottaiano: "Se Mertens vuole davvero restare può firmare in bianco"

Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “E’ ovvio una minima rivoluzione del Napoli, ci sono giocatori che sono da tanti anni. Lozano è stato preso anni fa e ha dimostrato di valere, il Napoli ci punta molto. Non conosco i fatti, ma se Mertens vuole rimanere può restare senza problemi. Costcurta il suo ultimo anno entrò in sede e disse al presidente ‘datemi il contratto in bianco, io firmo’".