Ottaiano a CN24: "Nel Napoli è cambiato lo spogliatoio: non c'è più chi si sente un gradino superiore"

Antonio Ottaiano è intervenuto a CalcioNapoli24live soffermandosi sul momento del Napoli in campionato:

Oggi vorrei essere l'agente di Mourinho o Spalletti? Sono due ottimi allenatori. Oggi Mourinho sta facendo risultati importanti, con la posizione di classifica anche imprevista. Ma di Spalletti che dobbiamo dire più? Credo ci sia poco da dire. Nel Napoli è cambiato qualcosa, è un spogliatoio orizzontale: non c'è chi si sente un gradino superiore, oggi tutti si sentono sullo stesso livello. Sono stati sostitui eccezionali non perdendo in qualità, guadagnando in grinta, coesione del gruppo e e voglia di raggiungere un risultato. Poi la rosa è molto più completa.

Può aprire un ciclo? Se in estate va via qualche big? Faccio un esempio. Se il Milan avesse venduto Leao probabilmente avrebbe potuto organizzare il mercato in un altro modo. Faccio questo esempio, perchè a Napoli può andare via qualche pezzo pesante ed essere sostituito all'altezza. Godiamoci il momento e l'avvicinamento della vittoria del campionato. E aggiungo vediamo se possiamo divertirci anche in Champions. Non parlo di vittoria ma di goderci qualche risultato importanti.