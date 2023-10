Ostigard: "Volevo vincere, sono sicuro che da ora in poi lo faremo! Non avremmo dovuto affrettarci a segnare un secondo gol"

Notizie Calcio Napoli - Leo Ostigard, difensore del Napoli, parla ai taccuini di UEFA.com dopo Napoli-Real Madrid 2-3:

“Non avremmo dovuto affrettarci a segnare un secondo gol. Sono sicuro che da ora in poi vinceremo le partite. Segnare in casa in UEFA Champions League contro il Real Madrid e festeggiare con i nostri fantastici tifosi è semplicemente la sensazione più bella. Ma ovviamente volevo vincere"