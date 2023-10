Ostigard, l'intermediario a CN24: "Contento per il gol, ma voleva vincere! Ha sempre voluto solo l'azzurro, sulle richieste estive ed il futuro..."

Notizie Napoli calcio. Luca Ariatti, intermediario dell’operazione Ostigard-Napoli, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso di Calcio Napoli 24 Live:

“Sto tornando da Napoli perché ieri ero alla partita. Segnare al Real Madrid o in queste partite da fiducia e senso al lavoro. Ci sono solo aspetti positivi, però magari sarebbe stato più bello per il gruppo chiudere con un risultato positivo. Magari il pareggio sarebbe stato più giusto per quanto visto in campo, però le giocate dei singoli hanno spostato l’ago della bilancia verso il Real Madrid".

Sul rapporto con Napoli: “Assolutamente ottimo. So bene quanto Leo ha voluto vestire la maglia del Napoli ed aspettò gli azzurri nel 2022. Fu una trattativa lunga e difficile, c’erano squadre più avanti del Napoli ma Ostigard ha sempre voluto solo l’azzurro ed è ancora contento e felice di quella scelta”.

Sugli interessi estivi: “Ci sono state tante chiamate dai club di Serie A o altri club europei. Lui è giovane e lo cercano tutti perché ci sono pochi giocatori con queste caratteristiche. Il Napoli però non ha mai aperto alla cessione e lo ha voluto tenere con forza”.

Sulla coppia con Natan: “Stanno facendo bene, anche Natan è un ottimo giocatore e si completa con Natan. Queste squadre devono avere rose lunghe con giocatori di questo tipo, l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e ti devi far trovare pronto per rispettare le aspettative”.

Sul rapporto con Garcia: "Si trova bene, il mister ha avuto subito un ottimo impatto e Leo me ne ha sempre parlato bene. Ieri la squadra ha giocato bene ed il pubblico lo ha riconosciuto".

Rientro Rrahmani? Leo può giocare anche sul centro-sinistra, lo ha fatto anche in Nazionale. Sarà sempre a disposizione dell'allenatore".