Ostigard: "Il gol al Real una sensazione indescrivibile, lo sognavo da bambino. È dura quando non gioco, ma..."

Leo Ostigard ha giocato da titolare sette partite su sette con il Napoli dall'ultimo incontro della Nazionale norvegese e ha segnato contro il Real Madrid in Champions League:

Leo Ostigard

Ostigard parla dal ritiro della Nazionale

"È difficile descrivere quella sensazione. Non capisci molto. È qualcosa che avevo in mente da bambino, e poi è accaduta all'improvviso", dice a TV 2.

Sugli spalti suo cugino Jonas Raknes, che non era mai andato a trovarlo a Napoli prima della gara di Champions:

"È stato per me come un fratello per molti anni. Ho giocato tantissimo a calcio con lui. È crollato completamente sugli spalti al gol e ha pianto per 20 minuti. Posso capirlo".

"Siamo stati come fratelli fino in fondo, abbiamo giocato insieme fin da piccoli, ed essere in grado di seguire tutto il percorso da lì fino a un momento così grande, è stato piuttosto bello", dichiara il cugino del giocatore del Napoli, "allora ti rendi conto di quanta strada è stata fatta: penso soprattutto alla mancanza di spazio nel Molde con Solskjær, la mancanza di occasioni a Brighton, il conflitto con l'allenatore allo Stoke e i lunghi mesi in panchina a Napoli l'anno scorso".

Ostigard a Capri con il cugino

Ostigard aggiunge:

"Quando non gioco posso annoiarmi e arrabbiarmi. Quando non posso giocare, cosa che amo così tanto, è difficile. Ma ho imparato ad affrontarlo meglio nel corso degli anni e a godermela ancora di più quando riesco a scendere in campo. Lì sono felice e do il massimo. Famiglia? Chiamo sempre a casa tutti i giorni le mie sorelle, fratello, mamma e papà, nonni e zii. Mi conoscono molto bene e vedono la differenza nel mio umore. Gestione alti e bassi? Devi essere felice quando le cose vanno per il verso giusto. Quando si ritorce un po' contro, non sono felice. E' così che dovrebbe essere, altrimenti mi sembra di perdere la scintilla che ho sempre avuto".

