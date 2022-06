Ostigard al Napoli, Bargiggia: "Trattativa arenata per due motivi"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Ecco un estratto:

Ostigard-Napoli, come procede la trattativa? "La trattativa è arenata, non si sta concretizzando l'affare con il Brighton. Il club inglese continua a non rispondere alla proposta di tre milioni del Napoli; i partenopei non hanno intenzione di rilanciare, ma una loro eventuale mossa potrebbe essere dipesa dal futuro di alcuni azzurri in uscita. Persiste il concetto di coerenza nel progetto del club".

Demme è in uscita dal Napoli: chi potrebbe sostituirlo? "Non ho nessun segnale a riguardo. Al club azzurro non è arrivata nessuna offerta per Demme, neppure per Politano, da nessun club. L'esterno italiano cerca garanzie, le quali non potranno essere offerte dal Napoli. Anche l'arrivo di Deulofeu è legato alla cessione di Ounas o del calciatore della Nazionale; tuttavia, i partenopei non avrebbero ancora avviato nessun contatto con l'Udinese".