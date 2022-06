Sky - Ancora passi in avanti per Ostigard, ormai è promesso sposo del Napoli

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole rinforzarsi in difesa, e ha individuato in Leo Ostigard, centrale norvegese del Brighton, il profilo giusto.

Già da qualche settimana si erano registrati i primi interessamenti della società azzurra per il calciatore che ha trascorso gli ultimi 6 mesi della passata stagione in prestito dai "Seagulls" al Genoa, con cui è retrocesso in Serie B. Ma in queste ore il Napoli sta compiendo nuovi passi avanti.

Il Napoli dunque punta forte sul nazionale norvegese, che in questi giorni si è tolto la soddisfazione di battere in pochi giorni per ben due volte i rivali della Svezia in Nations League.

A riportarlo è la redazione di Sky Sport con Gianluca Di Marzio.