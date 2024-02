Ostigard a Dazn: "Il pressing è stata la chiave, ritrovata fiducia e lucidità con Calzona! Sulla Champions..."

Notizie Napoli calcio. Leo Ostigard è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Sassuolo-Napoli 1-6:

“Gol che mi è piaciuto di più? Sono stati tutti belli quelli che abbiamo segnato. E’ sempre bello segnare 6 gol, non è stato l’inizio che volevamo ma siamo rimasti lì ed abbiamo reagito. Siamo riusciti dimostrare grande motivazione e ad applicare le indicazioni di Calzona”.

Il giro palla dalla difesa? La chiave è stata il pressing alto degli attaccanti, in tre occasioni ci è andata bene ed abbiamo segnato. Dobbiamo lavorare tanto in questo fondamentale perché non sempre è funzionato quest’anno, il difesa ho palleggiato tanto con Rrahmani così da dare possibilità a Lobotka di potersi smarcare e trovare la posizione giusta per ricevere la palla e far ripartire l’azione”.

La reazione dei top nel momento negativo? E’ difficile perché l’anno scorso abbiamo vinto il campionato mentre quest’anno abbiamo faticato. Abbiamo diversi giocatori forti ed importanti come Osimhen e Kvaratskehlia, dovevamo ritrovare la fiducia nei nostri mezzi tecnici. C’è bisogno sempre di trovare lucidità ed unione di gruppo per vincere, oggi lo abbiamo fatto in maniera convinta forse per la prima volta”.

Rincorsa Champions? Andiamo avanti, non si sa mai. Ci sono tanti punti di distanza, ma non smettiamo di crederci”.