Ospina: “Siamo stati bravi a restare compatti, ma la qualificazione è aperta. Ecco cosa ci ha detto il mister”

David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai: “Sapevamo fosse una gara importante per noi, devo fare i complimenti alla squadra perchè siamo rimasti compatti. Non era facile dopo la sconfitta con il Lecce. Dobbiamo ragionare gara dopo gara. Dopo domenica dovevamo rialzare la testa. Il mister ci ha detto che dobbiamo continuare su questa strada facendo le cose bene, ora bisogna pensare al Cagliari. La qualificazione è ancora aperta, l’Inter ha grandi giocatori. Quest’anno andiamo più forte nelle Coppe che in campionato, ma dobbiamo replicare questa vittoria anche in A. Abbiamo qualità, dobbiamo affrontare tutte le gare con le stesse responsabilità. Mancano tre mesi alla fine, ora bisogna fare bene. Tra me, Meret e Karnezis c'è una competizione sana. Deciderà il mister"