Ospina in mixed: "Qualificazione ancora aperta, prepariamo bene il ritorno. In campionato..."

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la vittoria del Napoli contro l'Inter per 0-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Risultato ideale per sentirvi favoriti e pensare già alla finale? "No, è aperto. Aspettiamo la partita del ritorno, sappiamo che potrà essere difficile come oggi. Dobbiamo prepararla bene".

Vittoria importante anche per ripartire bene in campionato dopo la sconfitta col Lecce? "Sì abbiamo questo obiettivo, vogliamo fare più punti possibili e ne mancano ancora tanti. Feremo tutti il meglio perché il Napoli arrivi più in su possibile".

In questo momento serve più giocare bene o servono più i risultati? "Tutte e due, facciamo quello che vuole il mister ma poi i risultati sono importanti. Quando ottieni la vittoria è più facile lavorare".