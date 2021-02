Ospedale Pascale, il dott. Normanno: "Abbiamo lavorato su campioni completamente anonimi, riscontrate anomalie dalla Federico II"

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il dottor Nicola Normanno, Direttore SC Biologia Cellulare e Bioterapie/ Direttore Dipartimento di Ricerca (I.N.T. FONDAZIONE G. PASCALE), rilasciando alcune dichiarazioni:

“Caso Osimhen? Abbiamo lavorato su campioni completamente anonimi, provette con l’RNA virale. Riscontrate anomalie dalla Federico II? Vero, noi svogliamo un progetto in cui proviamo ad individuare nuove varianti: questo caso aveva viaggiato per paesi europei ed africani prima di tornare a Napoli. Sono stati individuati un centinaio di casi in tutto il mondo di questa variante, è la prima volta in Italia ma ce ne sono una trentina in Danimarca, Regno Unito ed altri tra Canada, Australia e Stati Uniti. Ci aspettiamo che con il tempo possano esserci nuove varianti ed eventualmente più infettive”