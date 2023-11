Osimhen svela un discorso di Spalletti: "Ci fece venire la pelle d'oca"

Torna a parlare l'attaccante del Napoli Victor Osimhen. Nell'episodio 3 di The Obi One Podcast, Osimhen racconta i suoi traguardi personali, dalla gioia della paternità alle lezioni di vita apprese dal superamento delle sfide familiari e dalle sue umili origini in Nigeria. Nonchè riflette sul drammatico passaggio dalla povertà assoluta al sostentamento della sua famiglia attraverso il suo successo calcistico.

L'attaccante ripercorre la sua prestazione stellare nel 2023, con l'8° posto nella classifica del Pallone d'Oro, e racconta il ruolo stimolante che Mikel ha giocato per tutti gli aspiranti calciatori in Nigeria. Celebrando la storica vittoria dello scudetto del Napoli, la prima in oltre tre decenni, Osimhen attribuisce all'allenatore Spalletti il merito della sua crescita e del trionfo della squadra.

Con gli occhi puntati sul premio di Giocatore africano dell'anno per il 2024 e sulla Coppa d'Africa proprio dietro l'angolo, Victor parla anche dell'attrazione magnetica di Napoli come città del calcio, dell'incredibile sostegno dei tifosi e dell'atmosfera unica che intimidisce allo stadio le squadre ospiti.

Osimhen parla anche del rifiuto di un'offerta redditizia da parte dell'Arabia Saudita, delle sue ambizioni future, della possibilità di una mossa ispirata ai consigli di Mikel e di come modella il suo gioco sul leggendario Didier Drogba.

"Com’è la città di Napoli e l’atmosfera? La avverti sin da quando lasci l’hotel per andare allo stadio, non solo nel tunnel. Contro il Liverpool fu un inferno, dovette arrivare la polizia a calmare l’entusiasmo (ride, ndr). Quando arrivammo allo stadio, vedevamo bandiere, fumogeni sul percorso in mezzo ai palazzi, perchè lo stadio è al centro della città. Vedevamo tantissimi tifosi sostenerci, e per un calciatore questa è una spinta pazzesca per dare tutto in campo. E loro mica si fermano nel tifare, è incredibile. Spesso mi chiedo se possa essere simile altrove, e mi rispondo che non lo può essere.

C’è un grosso murales di Maradona fatto tanti fa, dove tutti vanno a fare le foto. Non ci sono mai stato però, vorrei ma i tifosi mi coprirebbero con il loro amore. Ho visto solo delle foto, mia figlia c’è stata tante volte così come la mia famiglia ed i miei amici, io non ancora.

Noi calciatori non possiamo camminare in centro città, quando andiamo al centro sportivo troviamo tifosi all’esterno a prescindere dal tempo, che sia freddo, caldo o pioggia. Non è normale (ride, ndr), a Napoli sono devoti al calcio: è una tradizione per loro, lo stemma per loro è qualcosa di fantastico. E quindi ogni calciatore viene amato. Quello che ho visto fare ai tifosi vicino casa mia, farci arrivare cose che non paghiamo, la pizza: per me è tutto non normale, quando provi a pagare ti dicono di no, ti ringraziano per ciò che hai fatto per loro. Già quando mancavano poche partite avevano iniziato a decorare tutta la città e avevano iniziato festeggiare. Uomini che portavano i loro nipotini a ringraziarti al centro sportivo, e sono scene che non ho vissuto solo io ma tutti i compagni di squadra: il Napoli non vinceva da oltre 30 anni.

Ricordo che ad un momento ricevemmo un lungo messaggio da Spalletti in più lingue: fu molto emozionante, parlava della società, della città. Non è nato a Napoli ma sapeva tutto di questa città, del club e delle sue tradizioni. Ci diceva cosa saremmo diventati nel momento in cui avremmo vinto lo scudetto, non saremmo mai stati dimenticati per sempre. Ci ha fatto venire la pelle d'oca, non avevo mai vinto un trofeo. Fu un punto di svolta. Da quel momento in poi affrontammo ogni gara dando il massimo per via di quelle parole di Spalletti. Contro la Juventus all'intervallo ci fece alzare tutti in piedi, ci guardò negli occhi e ci disse di aver allenato più di mille partite ma di non aver mai vinto un trofeo. Ci disse che non voleva essere ricordato come l'allenatore senza trofei così come noi giocatori non volevamo essere ricordati come quelli che non avevano vinto nulla. Ci disse che avevamo un'opportunità per cambiare la nostra vita, di scrivere il nostro nome nei libri di storia. Ci disse, vincete questa partita e quando torneremo all'aeroporto capirete quello che vi sto dicendo. Tornammo in campo, eravamo tuti pronti e focalizzati mentalmente: Raspadori uscì dalla panchina e segnò, in quel momento avevamo il settore ospiti molto piccolo a sostenerci, esultammo tutti perchè eravamo più vicini alla storia. Eravamo tutti pronti, al fischio finale Spalletti tornò negli spogliatoi, si docciò e non parlò con nessuno. Noi tornammo sul pullman, ci disse congratulazioni ma non fermatevi, c’è ancora da giocare sei partite. Dovevamo finire il nostro lavoro, ma tornammo a Napoli e trovammo circa 15mila tifosi all’aeroporto: la strada era chiusa, c’erano una marea di fumogeni, vedevi tifosi di ogni età con le sciarpe, tutti a gridare. Quando rivedo i video, mi rendo conto della stagione che abbiamo fatto. I tifosi napoletani sono così intensi nel loro rapporto con il calcio, che quando mi dico che ho vinto lo scudetto ho sempre una grande emozione. Potrei girare in città, e semplicemente ringraziare. Mancavano poche partite alla fine della stagione, i tifosi venivano al centro sportivo e stavamo con loro, tutta la città era felice e potevamo vedere le magliette appese ad ogni finestra in città. Non ho mai visto una cosa così passionale come ciò che ho visto a Napoli