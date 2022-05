Osimhen su Insigne: "E' una persona eccezionale, ci frequentiamo anche fuori dal campo. E' stato difficile per lui andare via"

Intervista di Vicotr Osimhen del Napoli in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Lorenzo è un ragazzo splendido, sono riuscito a frequentarlo anche fuori dal campo ed è fantastico. E' stato difficile per lui lasciare il Napoli. E' un professionista esemplare e solo lui sa cosa è meglio per la sua carriera. Si emozionerà sicuramente all'ultimo davanti ai tifosi. Gli auguro il meglio per la grande persona e il giocatore che è".