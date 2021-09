Osimhen: "Spalletti mi aiuta molto, è un onore lavorare con lui! Ora sono davvero felice"

Ultime notizie calcio Napoli - Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per me è importante iniziare bene, il mister mi ha dato una grande fiducia da quando è arrivato. L'anno scorso ho avuto l'infortunio ed il Covid, sono veramente felice per quello che sto facendo e per le prestazioni della squadra. Spalletti mi ha aiutato molto con i movimenti in area e nell'uno contro uno. Sono onorato di lavorare con un allenatore come lui, si ferma e facciamo un gran lavoro personale. Parlo molto con i centrocampisti perché è molto importante comunicare, durante la partita ma anche durante l'allenamento. Serve anche per capire quando venire incontro e quando andare in profondità".