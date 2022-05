Osimhen: "Siamo delusi più dei tifosi, il prossimo anno lotteremo per lo scudetto"

Intervista di Vicotr Osimhen del Napoli in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "E' un grande traguardo aver raggiunto la Champions insieme ai miei compagni. C'è grande delusione per questa stagione. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire a loro di stare tranquilli per il prossimo anno perché lotteremo ancora per lo scudetto. Sapevamo di poterlo vincere quest'anno ed è stata una grande amarezza".