Osimhen regala ai bambini autografi e selfie a Castel Volturno | VIDEO CN24

Victor Osimhen lascia Castel Volturno dopo la seduta mattutina del mercoledì, che porta a Sassuolo-Napoli.

In un primo momento aveva chiesto di andar via rapidamente per impegni personali, poi vista l’ondata di bambini all’esterno del Konami Training Center di Castel Volturno e ha voluto accontentarli praticamente tutti.

Non ha resistito dal regalare loro un autografo o un selfie, l’attaccante del Napoli sempre fra i più disponibili con i tifosi a Castel Volturno.

