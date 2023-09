Osimhen: "Posso giocare anche nel 4-4-2: spetta al CT la scelta migliore. La squadre viene prima di tutto"

Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale nigeriano Pulse Sports. L'attaccante del Napoli ha parlato del modulo della nazionale e non solo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per quanto mi riguarda, non mi importa con chi faccio coppia in attacco. Abbiamo dei calciatori fantastici come Boniface, Awoniyi, Ihenacho e Orban. Per cui, qualsiasi cosa decida di fare l'allenatore a me va bene. La cosa che conta per me è la squadra, dopo veniamo tutti noi calciatori. Posso giocare anche in un 4-4-2. Non vedo l'ora di poter scendere in campo".