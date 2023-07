Osimhen: "Orgoglioso dello Scudetto, non c'è posto migliore di Napoli per fare il calciatore!"

Notizie Calcio Napoli - L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen ha parlato ai microfoni del portale nigeriano Soccernet.ng. Il capocannoniere e campione d'Italia ha parlato dello scudetto vinto e della stagione a venire:

“Ho vinto uno dei titoli più prestigiosi del calcio mondiale. E l'ho vinto con un club che apprezza le piccole cose che fai per loro. Vincere lo scudetto è importante per me. Qualunque cosa verrà dopo (sarà anche) importante per me, come la Champions League, la Coppa di Lega e ogni sorta.

Sono così orgoglioso di essere effettivamente un vincitore dello scudetto, per me è enorme.

Sto davvero lavorando duramente per vincere altri titoli, ora lo scudetto è il mio primo trofeo da professionista.

Non ho mai visto una città più pazza per il calcio come Napoli. I tifosi mostrano amore a tutti i loro giocatori. E ovunque io vada, vengo rispettato. I bambini mi adorano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la replica della mia maschera.

E per me, non c'è posto migliore dove stare di questo. Sono felice, ho fatto la scelta giusta venendo qui. E raggiungere questo tipo di grandezza con i napoletani è qualcosa per cui mi sveglierò e sorriderò sempre.

I figli dei miei figli verranno in questo mondo e si renderanno conto che il loro padre ha fatto qualcosa di straordinario."