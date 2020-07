Osimhen, l'amico-giornalista Akatugba: "Victor indosserà la numero 9 del Napoli"

Ultimissime notizie calciomercato Napoli. E' fatta per l'acquisto di Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano che si appresta a diventare il trasferimento più costoso nella storia della SSCNapoli, con un esborso di circa 60 milioni di euro, ben 10 milioni in più di quanti ne furono spesi lo scorso anno per Hirving Lozano.

Da più parti arrivano conferme sulla buona riuscita della trattativa e addirittura l'ufficialità potrebbe arrivare in giornata. Ci si inizia a domandare quale sarà il numero di maglia scelto da Osimhen.

Nel frattempo, il suo amico nigeriano, e giornalista, Oma Akatugba, ha già anticipato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli quale numero di maglia ha deciso di indossare Victor Osimhen a Napoli.

Osimhen numero maglia

La redazione di Radio Kiss Kiss ha pubblicato un tweet con delle dichiarazioni di Oma Akatugba, giornalista ed amico di Vicotr Osimhen: "Victor al Napoli indosserà la maglia numero 9".

Maglia numero 9 per Victor Osimhen al Napoli, dunque: il numero di maglia è al momento occupato da Llorente, che però andrà certamente via da Napoli a fine stagione.

Osimhen Napoli numero maglia

Numero 9 Napoli

Prima di Victor Osimhen, la maglia numero 9 del Napoli è stata indossata - durante la gestione De Laurentiis - da Massimiliano Varricchio, Roberto Sosa, German Denis, Erwin Hoffer, Giuseppe Mascara, Eduardo Vargas, Emanuele Calaiò, Gonzalo Higuain, Simone Verdi e, infine, da Fernando Llorente.