Ultime calciomercato Napoli. Gernot Rohr, ct della Nigeria, ha parlato ai microfoni delle emittenti nigeriane di Victor Osimhen, punta del Lille che piace al Napoli:

"Potrebbe avere la chance di andare in una big e potrebbe essere positivo per la sua crescita. Però sarebbe positivo anche restare, perché sta giocando mentre in una grande rischierebbe di trovare meno spazio. E non giocare potrebbe rappresentare un problema alla sua età".