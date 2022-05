Osimhen: "Siamo più delusi dei tifosi, lotteremo per lo scudetto il prossimo anno"

Intervista di Vicotr Osimhen che lancia un messaggio ai tifosi del Napoli in vista della prossima stagione. L'attaccante azzurro infiamma la piazza e anticipa il mercato.

Napoli calcio: intervista Osimhen

Victor Osimhen è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "C'è grande delusione per questa stagione. Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire a loro di stare tranquilli per il prossimo anno perché lotteremo ancora per lo scudetto".

Questa l'anticipazione alla radio ufficiale del Napoli. In arrivo anche l'intervista integrale