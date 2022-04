Osimhen, Akatugba a CN24: "E' concentrato sul Napoli. Futuro? Premier è la Hollywood del calcio, prezzo di 100 milioni è una catena"

Ultime calciomercato Napoli. Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Victor è concentrato sul Napoli, ha un contratto con il club azzurro e pensa solo al calcio e ad aiutare la squadra. I rumors sul mercato, il Manchester United ed il Newcastle, vengono dai giornali".

Sul calciomercato: "Il prezzo di 100 milioni credo sia una catena per Osimhen. Lui è forte, ma quel prezzo è accostabile a giocatori già affermati come Haaland. Non è una mancanza di rispetto per Victor, lui è ancora giovane e sono ancora su livelli diversi. Al momento su Transfermarkt il valore di Osimhen è sui 50-55 milioni, De Laurentiis è un presidente speciale ed ha confermato ciò che si dice sul Napoli ovvero che è tutto bello tranne quando si deve lasciare il club perchè poi diventa difficile.

Quando Osimhen firmò il contratto con il Napoli, l'ex agente D'Avila avrebbe dovuto trovare un accordo sulla clausola rescissoria. Questo non avvenne, perchè De Laurentiis adesso può essere libero di chiedere la cifra che preferisce anche 200 milioni".

Sul futuro di Osimhen: "Io faccio il giornalista, capisco come funziona con i discorsi di calciomercato. Del futuro se ne occupa l'agente, ma io da amico di Victor penso che lui aspiri a giocare in Premier League perchè è la Hollywood del calcio europeo ed il suo sogno è normale che un giorno sia giocare lì".