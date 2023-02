Di Canio tuona: "Osimhen mangia ogni filo d'erba, davvero volete paragonarlo con Leao?"

Notizie Napoli calcio - Paolo Di Canio, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport per commentare l'ultima giornata di Serie A.

"A livello caratteriale non c'è paragone tra Leao e Victor Osimen, che dà prova di possedere una voglia incredibile di spaccare il mondo e di mangiarsi ogni filo d'erba, pur di buttare la palla in rete. Leao, invece, calcia in leggerezza come in allenamento: lì, caro mio, devi essere cattivo. E' un discorso caratteriale, non tecnico. Se pensi che questo è Leao e che rimarrà così anche in futuro, considerando che si sente il numero uno perché per qualche gara sembra Mbappè e poi fa partite deludenti, io per cento milioni lo do via di corsa".