Osimhen, l'intermediario: "Nel giro di una settimana potrebbe tornare ad allenarsi! Il Napoli ha la rosa per lottare per il titolo"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea D’Amico, membro dell’entourage di Victor Osimhen, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il calcio è un gioco di squadra e serve spirito di gruppo non solo nello spogliatoio ma anche nella società. Il risultato della sfida contro il Milan è stata condizionata dagli episodi e da alcuni errori. Una delle doti che deve avere un allenatore è quella di riuscire a tirare fuori il meglio dai calciatori dal punto di vista mentale. Osimhen? Sembra che nel giro di una settimana possa riprendere a lavorare. Modulo? A me sembra poco equilibrato ma anche questo fa parte del gioco della comunicazione. Gattuso ha il polso della situazione e quindi lui sceglie sempre per il meglio. Il Napoli ha una rosa per poter combattere per il titolo, l'importante però è affrontare in maniera compatta i momenti di difficoltà".