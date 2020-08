Osimhen, l'intermediario: "Il Napoli ha rischiato di perdere Victor, ma De Laurentiis è stato bravo a chiudere in fretta"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea D'Amico, intermediario Osimhen:

“Il Napoli ha fatto un'ottima operazione, con un giocatore forte che ha la possibilità di dare un grosso apporto alla squadra. È un investimento perseguito per tanto tempo dal Napoli. Abbiamo un vincolo di riservatezza sui contratti, svelandoli sarebbe una responsabilità contrattuale. D'Avila? Ha accelerato la trattativa, è andato tutto per il meglio in maniera precisa come abbiamo anche anticipato. Non conosco le problematiche per cui c'è stato il cambio d'agente. Nel calciomercato ci sono tante operazioni che vengono fatte e collegate, in questo caso il Napoli voleva Osimhen e l'obiettivo è stato portato a termine. È un attaccante e come tale aumenta il suo valore con i gol, con l'autorità della squadra, in breve tempo potrebbe raddoppiare il suo valore. Rischio di perderlo? C'è stato, ma il Napoli è stato bravo a chiudere in fretta. È un investimento oculato, ha prospettive promettenti. Non guarderei al background, il Napoli in tutti questi anni ha dimostrato di fare colpi importanti, Jorginho, Koulibaly, lo stesso Hamsik che sono stati valorizzati".