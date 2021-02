Osimhen, l'intermediario a CN24: "Diamogli tempo per rientrare a pieno regime. Gattuso? Non condivido le polemiche di questi giorni"

Napoli - Andrea D'Amico ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Non capisco queste polemiche sul Napoli, la squadra è in lotta per tutti gli obiettivi. Mi sembrano assurde queste polemiche, non condivido ciò che si dice. E' stato un anno difficile per tutti, anche l'Atalanta ha sofferto con un'0alternanza di risultati tra Coppa Italia e campionato. Non è facile avere regolarità in questo periodo.

Gattuso? Non sono abituato a commentare le sue parole perchè abbiamo un rapporto che va oltre la professione. Se ha detto quelle parole nel post-Parma è perchè si sentiva di dirle. Infortuni Mertens Osimhen? Il Napoli ha avuto sfortuna ma ha un organico che gli permette di lottare per ogni traguardo e sono convinto che si riprenderà presto. Diamo a Victor il tempo di rientrare bene e mettersi a piena disposizione del mister"