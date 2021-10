Napoli Calcio - Mario Notaro, ex vice-allenatore dello Charleroi di Osimhen, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Sono contento di Victor e per Victor. Ha una voglia matta di staccare anche la luna: ha fame di gol e di vittorie. Certe volte si deve lasciare un giocatore così libero. Può migliorare, deve avere maggiore calma davanti alla porta".