Osimhen, l'entourage: "Victor è molto felice, questo è il suo momento! Napoli forte, senza infortuni può puntare allo Scudetto"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Osita Okolo, cognato e membro dell’entourage di Osimhen.

"Osimhen è molto felice, l'ho sentito ed è contento di aver dato un apporto importante, specie per il punto ottenuto in una sfida delicata per l'ottica qualificazione. Resta sul pezzo e sta pensando già alla prossima partita. Segnare gol? E' una questione di momenti. Per tanti motivi, in passato, non c'è stato il momento giusto: gli infortuni, il COVID-19, i problemi della squadra. Ora è il momento giusto, ha un allenatore fantastico e una squadra fantastica che appunto gioca da squadra, ora vive e sfrutta il momento positivo senza difficoltà. Ora questo è il momento di Victor Osimhen.

Vincere il campionato e la classifica marcatori con il Napoli? Molto dipende dagli infortuni. Il Napoli oggi è molto forte, lotta con i denti e vince partite importanti. Se non ci saranno altri infortuni va considerata tra le 4 top contender per lo Scudetto.

Gli piace molto la pizza, qualche volta l'abbiamo mangiata anche insieme. Non è un pericolo mangiare troppo, peraltro lui basa il suo gioco sulla velocità, questo lo rende uno degli attaccanti più forti del campionato nello sfruttare le palle lunghe".