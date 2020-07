Osimhen, l'entourage dichiara: "Preferiva la Premier ma per noi Napoli è la scelta giusta! Il ragazzo ha paura di sbagliare"

Ultime calcio Napoli - Victor Osimhen ed il Napoli, prosegue la trattativa. Raffaele Auriemma, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete:

Osimhen

"Ho un filo diretto con un membro dell’entourage e gli ho chiesto se erano veramente arrabbiati con Osimhen. La risposta è stata: "Non siamo arrabbiati, però stiamo aspettando la risposta e speriamo sia positiva". Al momento il sì al Napoli lo hanno detto gli agenti, non il ragazzo: "Lui ha paura di sbagliare, perché prima preferiva il campionato inglese, ma il Napoli ha fatto di tutto per convincerlo". Osimhen sta riflettendo ma gli agenti non stanno parlando con nessuno".