Osimhen, l'amico: "Andrà via a fine stagione, ma al momento le offerte non convincono De Laurentiis"

Calciomercato SSC Napoli - Victor Osimhen lascerà il Napoli a fine stagione, ne è sicuro l'amico e giornalista Oma Akatugba. Sebbene sia nel mirino di Manchester United e Newcastle, al momento le offerte arrivate non convincono De Laurentiis. O comunque non corrispondono alle richieste economiche della SSC Napoli che direbbe sì alla cessione solo a fronte di oltre 100 milioni di euro sul piatto.

Queste le parole dell'amico e giornalista di Victor Osimhen, Oma Akatugba, ai microfoni di Si Gonfia La Rete a Radio Marte:

"Rimpianto Scudetto per Victor? Non sta bene, non è felice. Ha approfittato di qualche giorno di pausa per rilassarsi e mettere a posto il suo stato mentale. Ha avuto sensazioni negative: non essere riuscito a vincere qualcosa col Napoli, infatti, gli ha creato grande amarezza e disagio. Resterà a Napoli o vorrà raggiungere la Premier, in caso di offerte irrinunciabili dalla Premier? Abbiamo sentito di Manchester United e Newcastle. Le offerte ci sono già, ma non corrispondono al desiderio di De Laurentiis. Sappiamo che il Napoli è un club che cede i suoi pezzi pregiati: l'ha già fatto in passato con Edinson Cavani e Gonzalo Higuain, quindi De Laurentiis non dirà no se riceverà l'offerta giusta per Victor. Penso che giocherà altrove l'anno prossimo, perché il calcio è un business e su alcune cose non c'è scelta.

A Napoli è felice, ma storicamente De Laurentiis cede a chi gli fa delle proposte allettanti. Non so ora pronosticare se resterà a Napoli o meno, ma per me se arrivasse un club (specialmente di Premier League ) ADL non direbbe di no, lo spiega la sua storia. Dove preferirebbe giocare, se potesse scegliere un nuovo club? Victor, per ora, non ne parla: è concentrato sul finale di stagione, ci penserà a suo tempo. Percentuale di cessione di Osimhen, secondo la mio opinione? Sono più alte le percentuali che giochi in un altro club in estate, questo sì".